Выразите в километрах массы тел 3 тонны 0,25 тонн 300 грамм 150 грамм 10 миллиграмм

Физика
Выразите в километрах массы тел 3 тонны 0,25 тонн 300 грамм 150 грамм 10 миллиграмм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может в килограммах? 3т=3000кг 0,25т=250кг 150г=0,15кг 300г=0,3кг 10мГ=0,00001кг
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