ПОМОГИТЕ Постройте график функций 1)y=0,5x-1 2)y=-x-4 3)y=5-x 4)y=x-5 5)y=1/3x+1 6)y=x+1

Алгебра
ПОМОГИТЕ Постройте график функций 1)y=0,5x-1 2)y=-x-4 3)y=5-x 4)y=x-5 5)y=1/3x+1 6)y=x+1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)y=0,5x-1-линейная ф-я. график-прямая. D(y)-любое число. x. 0. 5 y. -1. 1,5 2) y=-x-4-линейная ф-я. график-прямая. D(y)-любое число. x. 0. 2 y. -4. -6 3)y=5-x-линейная ф-я. график-прямая. D(y)-любое число. x. 0. 3 y. 5. 2 4)y=x-5-линейная ф-я. график-прямая. D(y)-любое число. x. 0. -2 y. -5 -7 5)y=1/3x+1-линейная ф-я. график-прямая. D(y)-любое число. x. 0. 3 y. 1. 2 6)y=x+1-линейная ф-я. график-прямая. D(y)-любое число. x. 0. 3 y. -1. 4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Денис начал собирать из конструктора подъемный кран в 18:10 а закончил в 19:15 сколько минут денис собирал подъемный кран
Ответить
Математика
На 3 зверофермах вырастили 28700 песцов, на первой и второй вырастили одинаковые кол??чество зверьков, на третий день на 700 песцов меньше, чем на ...
Ответить
Литература
Ребят умоляю сочините бастню
Ответить
История
Ещё вопросик) Лишь один правитель российского государства получил прозвище мудрый. Почему Князь Ярослав считается мудрым? Спасибо
Ответить
Русский язык
Значения (все) слова узел, пожалуйста.
Ответить