ПОМОГИТЕ Постройте график функций 1)y=0,5x-1 2)y=-x-4 3)y=5-x 4)y=x-5 5)y=1/3x+1 6)y=x+1
Алгебра
ПОМОГИТЕ Постройте график функций 1)y=0,5x-1 2)y=-x-4 3)y=5-x 4)y=x-5 5)y=1/3x+1 6)y=x+1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)y=0,5x-1-линейная ф-я. график-прямая. D(y)-любое число. x. 0. 5 y. -1. 1,5 2) y=-x-4-линейная ф-я. график-прямая. D(y)-любое число. x. 0. 2 y. -4. -6 3)y=5-x-линейная ф-я. график-прямая. D(y)-любое число. x. 0. 3 y. 5. 2 4)y=x-5-линейная ф-я. график-прямая. D(y)-любое число. x. 0. -2 y. -5 -7 5)y=1/3x+1-линейная ф-я. график-прямая. D(y)-любое число. x. 0. 3 y. 1. 2 6)y=x+1-линейная ф-я. график-прямая. D(y)-любое число. x. 0. 3 y. -1. 4
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