Ребят умоляю сочините бастню

Литература
Ребят умоляю сочините бастню
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В стихотворение форме?
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