ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ЗАДАЧЕЙ ПО ГЕОМЕТРИИ Боковая сторона равнобедренного тругольника 5 см. Периметр треугольника равен 12 см. Найдите длину основания треугольника. Люли хелп кто нибудь

Геометрия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ЗАДАЧЕЙ ПО ГЕОМЕТРИИ Боковая сторона равнобедренного тругольника 5 см. Периметр треугольника равен 12 см. Найдите длину основания треугольника. Люли хелп кто нибудь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У равнобедренного треугольника боковые стороны равны по определению. Периметр треугольника - сумма длин всех сторон, то есть двух боковых сторон и основания. Таким образом, чтобы найти длину основания, надо из периметра вычесть длины боковых сторон. 12 - 5·2 =2 Основание равно 2 см.
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