Октаэдрдің бір жағында жатпайтын, төбесі ортақ екі қырының арасындағы бұрышты та??ыңдар.

Геометрия
Октаэдрдің бір жағында жатпайтын, төбесі ортақ екі қырының арасындағы бұрышты та??ыңдар.
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