Октаэдрдің бір жағында жатпайтын, төбесі ортақ екі қырының арасындағы бұрышты та??ыңдар.
Геометрия
Октаэдрдің бір жағында жатпайтын, төбесі ортақ екі қырының арасындағы бұрышты та??ыңдар.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уо вчбвтыбвнуашавоьвлатвбочьвлвлвлчдлвьвчлдчлаьвтпптпььувюжя
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Напишите пожалуйста) 5 предложений в паст континиос и 5 предложений в презент конт??ниос (с переводом)
Математика
Матиматика 3 класс Задача:<br /> В 4 одинаковых по массе пакетах 28 кгк вишни.<br /> Сколько килограммов вишни в 3 таких пакетах?<...
Литература
Текст Ночь перед рождеством ответить на вопросы Где и когда происходят описанны?? события ,в чём значение праздника Рождество христова