Сколько различныхчетырехзначных чисел можно составить из цифр 2,4,5,7,если цифры в записи числа не повторвторяются?
Алгебра
Сколько различныхчетырехзначных чисел можно составить из цифр 2,4,5,7,если цифры в записи числа не повторвторяются?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2457, 2475, 2547, 2574, 2754, 2745 - с цифрой два на первом месте всего 6 вариантой чисел На первом месте может стоять любая из 4 цифр, значит 6•4=24 Ответ: 24 числа
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