В произведении экзюпери "маленький принц" герой встречает прекрасный цветок. почему переводчики решили, что это роза?

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В произведении экзюпери "маленький принц" герой встречает прекрасный цветок. почему переводчики решили, что это роза?

Автор: Гость