В произведении экзюпери "маленький принц" герой встречает прекрасный цветок. почему переводчики решили, что это роза?

Русский язык
В произведении экзюпери "маленький принц" герой встречает прекрасный цветок. почему переводчики решили, что это роза?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помоему, роза была изначально, переводчики тут не причем. )
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