Знайдіть міру вписаного кута,який спирається на третю частину кола

Гость: Гость:

Третя частина кола дорівнює 360/3=120°. Вписаний у коло кут дорівнює половині дуги, на яку він спирається. Кут спирається на дугу 120°. Отже, вписаний кут дорівнює 120/2=60° Відповідь:60°.