Знайдіть міру вписаного кута,який спирається на третю частину кола

Геометрия
Знайдіть міру вписаного кута,який спирається на третю частину кола
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Третя частина кола дорівнює 360/3=120°. Вписаний у коло кут дорівнює половині дуги, на яку він спирається. Кут спирається на дугу 120°. Отже, вписаний кут дорівнює 120/2=60° Відповідь:60°.
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