Помогите прошу , решить по действиям: 0,64/0,08-(-54)/0,9 дам 20 баллов
Математика
Помогите прошу , решить по действиям: 0,64/0,08-(-54)/0,9 дам 20 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)0,64/0,08=8 2)8+54=64 (перед дужкою мінус того знак міняється) 3)64/0,9=68,8=69 відповідь: 69
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