Для школьной столовой купили 150 кг картофеля, а моркови на 47 кг меньше. Сколько кг свеклы купили для столовой, если её было в 3 раза больше, чем моркови?

Математика

Для школьной столовой купили 150 кг картофеля, а моркови на 47 кг меньше. Сколько кг свеклы купили для столовой, если её было в 3 раза больше, чем моркови?

Автор: Гость