Для школьной столовой купили 150 кг картофеля, а моркови на 47 кг меньше. Сколько кг свеклы купили для столовой, если её было в 3 раза больше, чем моркови?
Математика
Для школьной столовой купили 150 кг картофеля, а моркови на 47 кг меньше. Сколько кг свеклы купили для столовой, если её было в 3 раза больше, чем моркови?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150-47=103 кг моркови 103*3=309 кг свеклы Ответ: 309 кг
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