По каким признакам щелочные металлы и галогены объединяются в группы?
Химия
По каким признакам щелочные металлы и галогены объединяются в группы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простые вещества, образованные атомами s-элементов, энергично взаимодействуют с простыми веществами, образованными атомами р-элементов, при этом получаются соединения с ионной или ковалентной полярной связью. Так, щелочные и щелочноземельные металлы взаимодействуют с кислородом и галогенами при обычных условиях, с другими простыми вешествами — при нагревании.
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