Разобрать предложение по составу:Ой!Ура!Больше не болит!
Русский язык
Разобрать предложение по составу:Ой!Ура!Больше не болит!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ой и ура т.е сообщает нам свою радость больше не болит т.е нам показывает и дает информацию что больше нне болит всё прошло
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Химия
СРОЧНО!!! Определите степень окисления и валентность 1)углерода CH4C2H6,CO,CO2; 2)азота в NH3,NH4CI,NH4NO2,N2H4; 3) фосфора в PH3 и H3PO4.Пожалуйст...
Математика
50мес=лет?, одна шестая мин.=секунд?, одна шестая часов=мин.?, одна третяя суток=ча??ов?, 480секунд=минут?, 72часа=суток?, одна третяя ...
История