Разобрать предложение по составу:Ой!Ура!Больше не болит!

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Разобрать предложение по составу:Ой!Ура!Больше не болит!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ой и ура т.е  сообщает нам свою радость                                                             больше не  болит т.е нам показывает и дает информацию что больше нне болит всё прошло
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