СРОЧНО!!! Определите степень окисления и валентность 1)углерода CH4C2H6,CO,CO2; 2)азота в NH3,NH4CI,NH4NO2,N2H4; 3) фосфора в PH3 и H3PO4.Пожалуйста если можно,сделайте на листочке,чтобы поподробней было.Заранее спасибо.
Химия
СРОЧНО!!! Определите степень окисления и валентность 1)углерода CH4C2H6,CO,CO2; 2)азота в NH3,NH4CI,NH4NO2,N2H4; 3) фосфора в PH3 и H3PO4.Пожалуйста если можно,сделайте на листочке,чтобы поподробней было.Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ch4(-4) c2h6(-6) co(+2) co2(+4) nh3 (-3) - свойство аммиака n2h4(-2) ph3(-3) h3po4(+5) подписывай степень окисления над каждым элементом. например h3po4 - у водорода всегда +1, а у кислорода --2, теперь умножаешь 2*4=8 и теперь 8-(1*3)=5. 1 умножить на 3 - это водород. следовательно у фосфора - +5. в соединении плюсов и минусов должно быть одинаковое количество. понятно что-нибудь?
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