Упростите выражение |ab|, если : а)agt;0 и bgt;0,б)a lt;0 и bgt;0.
Математика
Упростите выражение |ab|, если : а)agt;0 и bgt;0,б)a lt;0 и bgt;0.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) а= 12 и в=45 в) а= -2 и в= -6
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