СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Треугольники ABC и KTM равны, углы A и M, B и K соот??етственные, угол C = 40 градусов, MK =5 см. Найдите угол T и сторону AB
Алгебра
СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Треугольники ABC и KTM равны, углы A и M, B и K соот??етственные, угол C = 40 градусов, MK =5 см. Найдите угол T и сторону AB
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В равных треугольниках соответствующие углы и стороны равны ⇒ ∠А=∠М ,∠В=∠К значит ∠С=∠Т=40° сторона МК сответственно равна строне АВ =5 см В * К * * * * * * *₄₀° * *₄₀° А***********С М ************Т
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