Что называют планом местности?
География
Что называют планом местности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это как такая карта, на которой не страны или города, а какая-то небольшая территория. Например, план посёлка. На планах местности всё в основном обозначается условными знаками
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