Что называют планом местности?

География
Что называют планом местности?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это как такая карта, на которой не страны или города, а какая-то небольшая территория. Например, план посёлка. На планах местности всё в основном обозначается условными знаками
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