2 задачи физика даю 40баллов 1)На каком расстоянии друг от друга находятся два автомобиля массами по 5т каждый, если сила гравитационного взаимодействия между ними составляет 185мкН? 2)Две пружины жесткостью 200 Н / м и 800 Н...
Физика
2 задачи физика даю 40баллов 1)На каком расстоянии друг от друга находятся два автомобиля массами по 5т каждый, если сила гравитационного взаимодействия между ними составляет 185мкН? 2)Две пружины жесткостью 200 Н / м и 800 Н / м соединены последовательно. Ужесточение системы этих пружин? Какую силу надо приложить к этой системе пружин, чтобы растянуть ее на 2 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) сила взаимодействия равна: F=G(m1*m2)/r^2; G=6.67*10^-11м^3/(кг*с^2); 185*10^-6=6.67*10^-11(5000*5000)/r^2; r^2=0.9; r=0.948 м (округлённо) 2) Обозначим растяжение первой пружины как x, а второй как y. Сила растяжения каждой пружины будет одинакова, значит: 200x=800y; Общее растяжение равно 2 см: x+y=0.02 м; x=0.02-y; 200(0.02-y)=800y; 4-200y=800y; 1000y=4; y=0.004 (м); x=0.02-0.004=0.016 (м) Жесткость системы двух пружин равна: k=(k1*k2)/(k1+k2); k=160 Н/м. Проверим: На пружины действовала сила F=k1*x=200*0.016=3.2 н, при этом пружины удлинились на 2 см, значит жёсткость системы пружин: k=3.2/0.02=160 Н/м (сходится)
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