2 задачи физика даю 40баллов 1)На каком расстоянии друг от друга находятся два автомобиля массами по 5т каждый, если сила гравитационного взаимодействия между ними составляет 185мкН? 2)Две пружины жесткостью 200 Н / м и 800 Н...

Физика

2 задачи физика даю 40баллов 1)На каком расстоянии друг от друга находятся два автомобиля массами по 5т каждый, если сила гравитационного взаимодействия между ними составляет 185мкН? 2)Две пружины жесткостью 200 Н / м и 800 Н / м соединены последовательно. Ужесточение системы этих пружин? Какую силу надо приложить к этой системе пружин, чтобы растянуть ее на 2 см?

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