Счастлива ли Дуня с Минским в повести "Станционный смотритель" А.С.Пушкина

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Повесть А. Пушкина «Станционный смотритель» рассказывает о трагедии отца, потерявшего дочь. Проезжий гусар увез Дуню из родительского дома. Самсон Вырин не смог вынести разлуки с любимой дочерью, которая была его единственной радостьюв жизни.Виновата ли Дуня в трагедии отца? На этот вопрос нет однозначного ответа. Дуня полюбила Минского. Отчий дом она покидает по своей воле. Уезжая с Минским, «всю дорогу Дуня плакала, хотя, казалось, ёхала по своей воле». Плакала девушка, очевидно, оттого, что не знала, увидит ли еще когда-нибудь своего отца.Представим себе, что бы делала Дуня, оставшись на станции. Вела бы нехитрое отцовское хозяйство, усмиряла бы гнев «господ проезжающих». Ей пришлось выбирать между жизнью с любимым человеком и счастьем отца.Чувство дочерней вины не покидает Дуню. У Пушкина не бывает случайных деталей. В начале повести мы видим на стенах комнаты Самсона Вырина картинки, изображавшие историю блудного сына. А в конце повести дочь возвращается в отчий дом. Да вот про­стить ее и порадоваться ее счастью уже некому. Потому-то и плакала она так горько, узнав о кончине отца, и так долго лежала на его могиле.Я думаю, что в трагедии Вырина «виноваты» и стечение обстоятельств, и условности того общества, в котором он жил. Дуня полюбила неравного себе по социальному поло­жению человека. И требовать от Минского заботы об отце она не могла. Дуня виновата не в том, что полюбила Минского и уехала с ним, а в том, что несколько лет не давала о себе вестей. Кто знает, если бы Вырин был уверен в том, что его любимая дочь счастлива, может быть, и его жизнь без Дуни сложилась бы иначе.