Определите относительную высоту холма если у его подножия давление 750 мм рт ст а н?? вершине 744 мм рт ст
География
Определите относительную высоту холма если у его подножия давление 750 мм рт ст а н?? вершине 744 мм рт ст
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находи разницу в давлении... 750-744=6 мм рт ст А каждые 10 м давление падает на 1 мм рт ст 10 м х6=60 м высота холма
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