Вправа 81.Подовжити речення
Українська мова
Вправа 81.Подовжити речення
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Україна-це країна.Українці-це жителі України. Конституція-це книга про закони України, права України.Щастя-це коли людині всього достатньо,тобі везе,все добре.Музика-це мелодія(яка гарно лунає).
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