Мама папа и сын поехали в парк аттракцион ов. входные билеты стооили 9 рублей на ка??дого .еще каждому купили по одной порции мороженого стоимостью 8 рублей .сколько дененг потратила семья в парке
Математика
Мама папа и сын поехали в парк аттракцион ов. входные билеты стооили 9 рублей на ка??дого .еще каждому купили по одной порции мороженого стоимостью 8 рублей .сколько дененг потратила семья в парке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9*3=27 руб потратили на билеты 8*3=24 руб потратили на мороженое 27+24=51 руб потратили всего Ответ: 51 руб потратили в парке
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