Мама папа и сын поехали в парк аттракцион ов. входные билеты стооили 9 рублей на ка??дого .еще каждому купили по одной порции мороженого стоимостью 8 рублей .сколько дененг потратила семья в парке

Математика

Мама папа и сын поехали в парк аттракцион ов. входные билеты стооили 9 рублей на ка??дого .еще каждому купили по одной порции мороженого стоимостью 8 рублей .сколько дененг потратила семья в парке

Автор: Гость