Діалог між двома десятикласниками які щойно відвідали концерт співака-гастролер??

Українська мова
Діалог між двома десятикласниками які щойно відвідали концерт співака-гастролер??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- Катя ,як тобі цей концерт?  - Мені не сподобовся. - А чого? - Паша ,мені цей стиль не підходить ... На жаль.
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