Діалог між двома десятикласниками які щойно відвідали концерт співака-гастролер??
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Діалог між двома десятикласниками які щойно відвідали концерт співака-гастролер??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- Катя ,як тобі цей концерт? - Мені не сподобовся. - А чого? - Паша ,мені цей стиль не підходить ... На жаль.
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