Образ Чацкого из произведения "Горе от ума"

Гость: Гость:

Чацкий получил хорошее образование, обладал блестящим умом, честный и открытый человек. В Москву он приехал только ради Софии, своей возлюбленной,но вернувшись домой, он замечает сильные перемены. София холодна к нему и больше не любит Чацкого, но все его попытки ее вернуть бесполезны. Затем Чацкий встречается с фамусовским обществом,начиная против этого общества борьбу за новую жизнь и свою любовь. Чацкий не боится говорить всем Всё в глаза. И он справедливо обвиняет представителей фамусовской Москвы в лицемерии и лжи. Он высмеивает общество,в котором не понимает его страдания. Чацкому хочется поделиться своими страданиями из-за преклонения светского общества к всему иностранному,он хочет рассказать, что должен служить отечеству. Герой очень верен в дружбе, искренен в любви, глубоко понял смысл жизни, он не терпит несправедливость и унижение.