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Почему оглашал через а
Русский язык
Почему оглашал через а
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проверочные слова: глас, огласка.
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