Сколько слонов поместится в солнц?
Окружающий мир
Сколько слонов поместится в солнц?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.000.000.000.000.000.000.000 может больше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Физика
Статуэтка отлита из золота и алюминия - голова из золота, ее объем составляет 2/3 об??ема статуэтки, остальное из алюминия. Утонет ли статуэтка в о...
Физика
Вопрос: Какой путь пройдет свободно падающее тело за 6-ую секунду своего движения? Выберите один из 4 вариантов ответа: 1) 240 м 2) 60 м 3) 120...