Статуэтка отлита из золота и алюминия - голова из золота, ее объем составляет 2/3 об??ема статуэтки, остальное из алюминия. Утонет ли статуэтка в озере из ртути
Физика
Статуэтка отлита из золота и алюминия - голова из золота, ее объем составляет 2/3 об??ема статуэтки, остальное из алюминия. Утонет ли статуэтка в озере из ртути
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да потому что золото и алюминий дастаточно тежолие а плотность ртути не такая уж и високая
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