Что появляется только из семян с живым зародышем?

Биология
Что появляется только из семян с живым зародышем?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну по сути, прироста ют семяна только с живым зародышем. Если семя попадает в благоприятные условия, оно начинает прорастать. Первым появляется корешок, а затем маленький побег. Это маленькое растение называют проростком. Спустя какое-то время у молодого растения появляются листья, цветки, плоды и, конечно же, семен
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