Как нарисовать рисунок на тему смысл моей жизни
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Как нарисовать рисунок на тему смысл моей жизни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смысл вашей жизни? Что является смыслом вашей жизни ? Например - Моим смыслом жизни является - Дом ,работа и Семья и дарить любовь своим близким .Я бы и нарисовал Дом ,рядом я и моя семья и мы все счастливы .
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