Решить уравнения: х:15=225; 104•у-12=1132; 29•(145-6х)=203; n•580•40•m=23.200mn
Математика
Решить уравнения: х:15=225; 104•у-12=1132; 29•(145-6х)=203; n•580•40•m=23.200mn
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х:15=225 х=225*15 х=3375 проверка: 3375:15=225; 225=225 29*(145-6х)=203 4205-174х=203 4205-203=174х 4002=174х х=4002:174 х=23 104у-12=1132 104у=1144 у=1144:104 у=11 n580*40m=23.200mn 23.200nm=23.200mn 23.200=23.200
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