Решить уравнения: х:15=225; 104•у-12=1132; 29•(145-6х)=203; n•580•40•m=23.200mn

Математика
Решить уравнения: х:15=225; 104•у-12=1132; 29•(145-6х)=203; n•580•40•m=23.200mn
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х:15=225 х=225*15 х=3375 проверка: 3375:15=225; 225=225 29*(145-6х)=203 4205-174х=203 4205-203=174х 4002=174х х=4002:174 х=23 104у-12=1132 104у=1144 у=1144:104 у=11 n580*40m=23.200mn 23.200nm=23.200mn 23.200=23.200
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
На дворе трава на траве драва загатка
Ответить
Математика
Пожалуйста умаляю очень нужно
Ответить
Русский язык
Мини сочинение на тему "природные явления" с краткими причастиями СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответить
Литература
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ! Нужно написать ответ на вопрос по Моцарт и Сальери Гений и злодейство вещи несовместимые?
Ответить
Биология
Положительные стороны экологического туризма.
Ответить