Положительные стороны экологического туризма.

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Изучение и наслаждение культурными достопримечательностями нетронутых,или мало тронутых человеком мест природы,содействует охране природы,оказывает малое воздействие на окружающую среду,улучшает благосостояние местного населения,экотуризм может предотвращать негативное воздействие на природу,побуждать туроператоров и туристов содействовать охране природы и соц.эконом. развитию.