В выражении 8/3 под корнем 5 освободились от иррациональности в знаменателе
Алгебра
В выражении 8/3 под корнем 5 освободились от иррациональности в знаменателе
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