Пожалуйста помогите с тестом несколько вопросов : 1 . Основные формы суши - это ... A Материки и океаны Б горы и равнины В реки и озера . 2.и збыточно увлажненый участок суши с непроточной водой это .. Озеро Овраг Боло...
Окружающий мир
Пожалуйста помогите с тестом несколько вопросов : 1 . Основные формы суши - это ... A Материки и океаны Б горы и равнины В реки и озера . 2.и збыточно увлажненый участок суши с непроточной водой это .. Озеро Овраг Болото 3.Море - это ... Соленое озеро Водохранилище Часть океана 4.какие моря омывают территорию России с востока ? Баренцевом и Карское Берингово и Охотское Черное и Белое 5. Частью какого океана являются моря , омывающие территорию России с Севера ? Тихого Индийского Северного Ледовитого Южного 6.Какие горы разделяют территорию России на европейскую и азиатскую части ? Гималаи Альпы Уральские горы Кавказ 7.На территории какого полуострова России находятся действующие вулканы ? Ямал Таймыр Камчатка Чукотский 8.Какая крупная Остальные в фото посмотрите . Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.а) 2.болото 3.часть океана 4.черное и белое 5.Тихий 6.уральские горы 7.Камчатка 8.в) 9.б) 10.в) 11.б) 12.б) 13.в)
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