Артем проводил наблюдения за прорастанием семян гороха. чтобы выяснить , влияет л?? освещенность на скорость прорастания, он взял два стакана, положил в каждый из них несколько одинаковых семян гороха и залил водой так, чтобы с...

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Артем проводил наблюдения за прорастанием семян гороха. чтобы выяснить , влияет л?? освещенность на скорость прорастания, он взял два стакана, положил в каждый из них несколько одинаковых семян гороха и залил водой так, чтобы семена были полностью в воде. оба стакана артем поставил на стол под лампу дневного освещения, но один из них заслонил картонной коробкой с вырезанными отверстиями. затем артем наблюдал за появляющимися в обоих стаканах ростами 1)сравни условия проращивания семян гороха в 2-х разных стаканах температура семян в двух стаканах одинаковая/различная освещенность семян в 2-х стаканах одинаковая/различная 2)какие измерения и сравнения надо проводить, чтобы определить, как влияет освещенность на скорость прорастания семян? 3)если артем захотел бы выяснить, влияетли наличие почвы в стакане на скорость прорастания семян, с помощью какого эксперимента он мог бу это сделать? опиши этот эксперимент.

Автор: Гость