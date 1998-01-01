Ришите уровнения 891разделить на игрик равно 27 37умножить (105-3z)равно 1998 792 раздел??ть на икс равно 36 игрик разделить 201равно 201 (7zотнять 41)*28 равно 2576 срочно помогите зарание спасибо

Математика

Ришите уровнения 891разделить на игрик равно 27 37умножить (105-3z)равно 1998 792 раздел??ть на икс равно 36 игрик разделить 201равно 201 (7zотнять 41)*28 равно 2576 срочно помогите зарание спасибо

Автор: Гость