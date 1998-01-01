Кумга синген судай туракты тиркес калай болады тауып бериниздерщи(((
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Кумга синген судай туракты тиркес калай болады тауып бериниздерщи(((
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Гость:
Тез битип калу ..............
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