Как расположены дуб, сосна и берёза, если с любого места расстояние до сосны меньш?? хотя бы одного из расстояний до дуба или березы?
Математика
Как расположены дуб, сосна и берёза, если с любого места расстояние до сосны меньш?? хотя бы одного из расстояний до дуба или березы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно но же сосна между дубом и березой
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