Как расположены дуб, сосна и берёза, если с любого места расстояние до сосны меньш?? хотя бы одного из расстояний до дуба или березы?

Математика

Как расположены дуб, сосна и берёза, если с любого места расстояние до сосны меньш?? хотя бы одного из расстояний до дуба или березы?

Автор: Гость