Как проверить букву о ( в 1 слоге) в слове соломенной ?
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Как проверить букву о ( в 1 слоге) в слове соломенной ?
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Гость:
Это проверяется по словарю проверочного слова нет
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