Вычислите сопротивление показанного на рисунке участка электрической цепи.сопротивление резисторов R1=100 Ом R2=r3 =r4=600 Ом

Физика
Вычислите сопротивление показанного на рисунке участка электрической цепи.сопротивление резисторов R1=100 Ом R2=r3 =r4=600 Ом
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Общее сопротивление будет: соединение параллельное 
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