Помогите пожалуйста с 4 заданием ( нужно составить текст с этими словами)

Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста с 4 заданием ( нужно составить текст с этими словами)
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Автор: Гость
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Гость:
Электронды байланыс жана желі ол аркылы сайттарды ашуға болады бырак оған интернет кажет.Жедел апараты біреуге жіберу керек болса пошта өте жылдам жібереді
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