Выделите графически опрелеляемые слова и приложения поставьте где необходимо де??ис
Русский язык
Выделите графически опрелеляемые слова и приложения поставьте где необходимо де??ис
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самолет-бомбардировщик, Птица-зяблик, Товарищ генерал, генерал Нурвалов
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