Мини сочинение на тему "природные явления" с краткими причастиями СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА!!!

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Явления природы характеризуют погоду с сезонными изменениями природы и наблюдаются в определенные сезоны года. Каждое время года имеет свои отличительные погодные явления природы: цветение весной, гроза летом, листопад осенью и снег зимой. Весна пробуждает природу, поливает землю обильными дождями, готовит растения, лес к летнему сезону роста. Наиболее характерные весенние явления погоды это снеготаяние, половодье, набухание почек, а также возможна первая гроза. Лето дарит солнце, тепло и по большей части хорошую погоду. Летом погодные явления благоприятны, это солнце, облака, теплый ветерок, но бывает погода преподносит хмурные, а то и грозные настроения, ливень, гроза, по окончании которых возможно увидеть волшебное природное явление радугу. Осенью солнечные деньки постепенно сменяют долгие и пасмурные дни с дождями и постепенным понижением температуры. Осенью природа одаривает такими явлениями, как дождь, туман, листопад, а ближе к зиме иней и первый снег. Зимой весь растительный мир засыпает, а многие животные ложаться в зимнюю спячку. Наиболее частые явления природы зимой это ледостав, снег, метель, вьюга, а на окошках в особенно холодные зимние дни мороз рисует узоры. РадугаРадуга – одно из самых изумительных явлений природы. Над сущностью этого явления люди задумывались издавна. Радуга является спутницей дождя. Время ее появления зависит от перемещения дающего ливневые осадки облака. Радуга может возникнуть как перед дождем, так и в процессе выпадения осадков или по окончании процесса.Что такое радуга? Обычно радуга представляет собой цветную дугу с угловым радиусом 42°. Дуга просматривается на фоне дождевой завесы или полос падения дождя, не всегда достигающих поверхности земли. Радуга наблюдается в той стороне небосвода, которая противоположна солнцу, при этом солнце не закрывается облаками. Чаще всего такие условия создаются летом, во время так называемых «грибных» дождей. Центром радуги является антисолярная точка – эта точка диаметрально противоположна Солнцу. В радуге различаются семь цветов, кроме того, радугу можно увидеть около фонтана или водопада, на фоне завесы капель поливальной установки. Откуда же берется исходящий от радуги удивительный красочный свет? Источником радуги является разложенный на компоненты солнечный свет. Этот свет перемещается по небосводу таким образом, что видится исходящим от той части небосвода, которая противоположна Солнцу. Основные особенности радуги правильно объясняет созданная более 300 лет назад теория Декарта-Ньютона.Предмет, способный разложить луч света на составляющие, называется «призмой». Если говорить о радуге, то роль «призмы» выполняют капли дождя. Радуга – это большой изогнутый спектр или образовавшаяся в результате разложения проходящего через дождевые капли луча света полоса цветных линий. Цвета идут в следующем порядке, если считать от внешнего радиуса к внутреннему (довольно просто запомнить данный спектр, выучив простую фразу-акростих: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан», здесь первая буква каждого слова соответствует первой букве цвета):Каждый - КрасныйОхотник - ОранжевыйЖелает - ЖёлтыйЗнать - ЗелёныйГде - ГолубойСидит - СинийФазан - Фиолетовый.Радугу можно увидеть в то время, когда параллельно с ливнем светит Солнце. Чтобы ее увидеть, нужно находиться строго между Солнцем и дождем. При этом Солнце должно находиться сзади, а дождь – впереди.