Номер 10зделать все по заданию
Математика
Номер 10зделать все по заданию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)26+(9*8)=108 б)(800-40)-15=745 в)14-6=8 г)12-4=9 Как-то так
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