К понятию "сила" относятся следующие утверждения : А) это мера взаимодействия тел Б) физическая величина , значит её можно измерить В) векторная величина Г) результат действия силы зависит от её модуля , направления и точк...

Физика

К понятию "сила" относятся следующие утверждения : А) это мера взаимодействия тел Б) физическая величина , значит её можно измерить В) векторная величина Г) результат действия силы зависит от её модуля , направления и точки приложения

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