Вопрос: Какой путь пройдет свободно падающее тело за 6-ую секунду своего движения? Выберите один из 4 вариантов ответа: 1) 240 м 2) 60 м 3) 120 м 4) 40 м

Физика
Вопрос: Какой путь пройдет свободно падающее тело за 6-ую секунду своего движения? Выберите один из 4 вариантов ответа: 1) 240 м 2) 60 м 3) 120 м 4) 40 м
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
G в данном случае не будет зависить от массы, так как нет силл сопротивления свободному падению. Дано: g=10м/с t=6 с vo=0 v-? s-? Найдем конечную скорость v=g*t v=10*6=60м/с^2 s=v*t s=60*1=60м(Путь за последнюю секунду) Ответ под номер два
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