Как водяная лилия влияет на экосистему водоёма
Биология
Как водяная лилия влияет на экосистему водоёма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Водяная лилия неприхотлива в уходе, но все же свои нюансы по ее содержанию есть. Размножается лилия делением корневища, на котором есть почки. Делим корень так, чтобы на нем было 2-3 почки. И производим посадку в грунт. Грунт готовим так: 1 часть земли, желательно чернозема и 1 часть песка.
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