Для меня отъезд родителей был очень кстати. синтаксический разбор.
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Для меня отъезд родителей был очень кстати. синтаксический разбор.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Меня - подл. местоим. Отьезд - сказуемое сущ. родителей - дополн. сущ. был - сказуемое гл. Повест., невоскл., прост., двусост., распространенное, не осложнено одно родными членами предл.
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