Пожалуйста!!!45 баллов.Почему финикийцы стали самыми известными мореплаватели?

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Финикийцы изобрели продольно-поперечную систему балок обеспечивающую жесткость корпуса и позволяющей увеличить размер корабля, объем трюма, а следовательно и грузоподъемность. Название финикийских кораблей вошло в международную терминологию. Они обогнули достаточно много материков. Финикийские мореходы , благодаря отваге, знаниям и предприимчевости, стали связующим звеном между народами древнего мира . Даже Страбон называет их лучшими. Мореходство так было развито у них, что им приписывали само его изобретение. Они первыми стали плавать ночью. поставьте спасибо))))