Для детского сада купили 45 новых игрушек,мячей было 17а машинок 8 сколько кукол куп??ли для детского сада

Математика

Для детского сада купили 45 новых игрушек,мячей было 17а машинок 8 сколько кукол куп??ли для детского сада

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