Для детского сада купили 45 новых игрушек,мячей было 17а машинок 8 сколько кукол куп??ли для детского сада

Математика
Для детского сада купили 45 новых игрушек,мячей было 17а машинок 8 сколько кукол куп??ли для детского сада
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ) 45 - 17 - 8 = 20 Ответ: для детского сада купили 20 кукол.
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