Как строение капилляров приспособлено к их функциям?

Биология
Как строение капилляров приспособлено к их функциям?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Капилляры-самые "маленькие" сосуды нашего тело. По ним происходит передвижение крови. Одной из функции также является диффузия. Как раз из-за тонких стенок
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