Скласти двоскладне речення, у якому означення виражене дієприкметниковим зворот??м

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Скласти двоскладне речення, у якому означення виражене дієприкметниковим зворот??м
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У саду стояв чималий будинок, покритий шифером, оздоблений орнаментом
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