Скласти двоскладне речення, у якому означення виражене дієприкметниковим зворот??м
Українська мова
Скласти двоскладне речення, у якому означення виражене дієприкметниковим зворот??м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У саду стояв чималий будинок, покритий шифером, оздоблений орнаментом
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
2 задачи физика даю 40баллов 1)На каком расстоянии друг от друга находятся два автомобиля массами по 5т каждый, если сила гравитационного взаимод...
Английский язык
Русский язык